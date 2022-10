Terça Otaku: hoje vamos aprender a fazer o tamagoyaki

Nesta Terça Otaku decidimos trazer uma receita bem conhecida, mas diferente. Quem nunca teve aquela fase de só comer omelete, mas acabou enjoando? Ou então, estava assistindo algum programa, anime japonês e viu uma omelete quadradinha com várias camadas? Pensando nessa possibilidades, hoje a gente escolheu fazer a receita de tamagoyaki.

Esse prato é uma omelete japonesa que costuma ser servida no café da manhã ou aparece como um dos ingredientes nos bentôs, aquelas marmitas super fofas que sempre aparecem em vídeos nas redes sociais sendo montadas. A principal diferença entre os preparos de uma omelete comum é que o tamagoyaki é enrolado, então ele tem várias camadas.

Uma outra curiosidade é que existe uma frigideira especifica para preparar a omelete, chamada tamagoyakinabe ou makiyakinabe. Geralmente ela é antiaderente e tem um formato retangular, que facilita dobrar o prato em camadas. Mas não tem problema fazer em uma frigideira comum.

Bom, mas agora vamos para o que interessa. Hora dos ingredientes e modo de preparo.

Ingredientes

– 03 ovos;

– 03 colheres de sopa de dashi em pó;

– 03 colheres de sopa de água;

– 01 colher de chá de shoyu;

– 01 colher de sopa de açúcar;

– 20 gramas de Mitsuba (pode ser substituído por coentro ou cheiro verde);

– 01 folha de shisô (manjericão japonês);

– Azeite;

– Daikon radish (rabanete branco) triturado.

Modo de preparo

– Comece cortando o mitsuba (coentro/cheiro verde) em pedaços de aproximadamente 1 cm e reserve;

– Após isso dilua o dashi em pó na água;

– Depois de diluir o dashi, misture junto com o açúcar, shoyu, duas pitadas de sal;

– Quebre os três ovos em um recipiente e bata bem, após isso coloque a mistura de dashi, o mitsuba e volte a bater;

– Adicione o azeite na frigideira e leve ao fogo;

– Despeje a medida de uma concha e espalhe de maneira uniforme na frigideira, quando o ovo começar a ficar seco, comece a enrolar;

– Quando terminar de enrolar a primeira camada, não retire da frigideira, deixe o rolinho em uma extremidade, coloque mais azeite e volte para o fogo;

– Repita o processo adicionando mais uma concha da mistura e espalhe bem, quando começar a secar, enrole novamente a partir do anterior;

– Continue o mesmo processo até acabar os ovos;

– Quando terminar, aperte de forma leve o omelete nas bordas e no fundo da frigideira para ela ficar mais retangular;

– Retire o tamagoyaki, coloque em um prato com a folha de shisô;

Dicas: é possível cortar essa receita em até 06 partes iguais (cuidado ao cortar, a omelete quente pode quebrar facilmente); não esqueça de levantar o ovo que ficou na frigideira; não deixe criar bolhas de ar durante as enroladas; pode adicionar daikon radish (rabanete branco) em cima da folha de shisô e colocar um pouco de shoyu para dar um sabor a mais.

Com informações do site Coisas do Japão.

Confira as outras receitas da Terça Otaku.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.