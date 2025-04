Lula chega a Roma para funeral do Papa Francisco, que será sepultado neste sábado

Cerimônia marcará o início do Novemdiales, tradição de nove dias de luto pela morte do pontífice argentino, falecido aos 88 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta sexta-feira (25) em Roma para participar do funeral do papa Francisco, que será realizado neste sábado (26), no Vaticano. A comitiva brasileira é composta por 18 autoridades, entre elas quatro ministros, 12 parlamentares e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Nesta sexta-feira, ocorre o último dia de velório aberto ao público na Basílica de São Pedro, onde o corpo do papa está sendo velado desde quarta-feira. Mais de 128 mil pessoas já passaram pelo local para prestar as últimas homenagens ao pontífice. O presidente Lula também deve visitar a basílica ainda hoje. O rito de fechamento do caixão está previsto para as 20h (horário local; 15h em Brasília), com a presença de cardeais e oficiais da Santa Sé.

A missa de corpo presente e o funeral de Francisco estão marcados para as 10h (5h no horário de Brasília) deste sábado, dando início ao Novemdiales, uma tradição centenária da Igreja Católica que consiste em nove dias de luto e orações em sufrágio pela alma do papa falecido.

Após a cerimônia, o caixão será levado à Basílica de Santa Maria Maior, fora dos muros do Vaticano, onde será sepultado. A escolha do local atende a um pedido deixado em vida pelo próprio Francisco.

O papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido por coma e colapso cardiovascular irreversível. O pontífice argentino enfrentava diversos problemas de saúde, como insuficiência respiratória aguda, pneumonia multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

Em razão da morte de Francisco, o presidente Lula decretou luto oficial de sete dias no Brasil. Em nota, o presidente destacou o legado do papa, mencionando sua atuação em favor da paz mundial, da propagação do amor e do combate à intolerância e às desigualdades.

Concluídos os nove dias de luto, o Vaticano dará início ao conclave, processo que reunirá os cardeais da Igreja Católica para eleger o novo líder da instituição.

