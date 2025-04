Policial mata pitbull para salvar homem atacado em Campo Grande; cão já havia mordido outras pessoas

Um subtenente da Polícia Militar, que estava de folga, matou um cachorro da raça pitbull para salvar um homem que era brutalmente atacado pelo animal na tarde dessa quinta-feira (23), no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O caso mobilizou equipes da PM e do Corpo de Bombeiros e gerou forte comoção entre moradores da região, que relataram já terem presenciado outros ataques envolvendo o mesmo cão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial passava pelo local com a família quando presenciou o ataque. A vítima estava caída no chão e sendo mordida violentamente pelo pitbull. Sem a presença de outras pessoas para ajudar, o subtenente parou o carro, desceu e tentou conter o animal com gritos, mas sem sucesso.

Diante da persistência e agressividade do cão, o militar sacou sua pistola calibre 9mm e efetuou dois disparos. Mesmo baleado, o animal continuou mordendo o rapaz. Um terceiro tiro foi necessário para que o pitbull soltasse a vítima e corresse alguns metros antes de cair morto.

Ainda conforme o registro policial, a vítima, que não teve identidade divulgada, sofreu ferimentos na perna. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Bahia, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Durante a ocorrência, a dona do cachorro se apresentou aos policiais. Ela contou que havia saído rapidamente para a padaria quando o cachorro escapou, devido a um defeito no portão de sua residência. A mulher afirmou que já havia cogitado acionar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) por conta do comportamento agressivo do animal, mas não tomou nenhuma providência até então.

Moradores do bairro confirmaram que o cachorro já havia atacado outras pessoas na região, aumentando o clima de insegurança. O corpo do pitbull foi recolhido por agentes do CCZ após o incidente e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será investigado.

