Homem é preso com carga de cigarros e pneus contrabandeados em Ponta Porã

Veículo seguia para Campo Grande com mercadorias trazidas do Paraguai; prejuízo estimado é de R$ 60 mil

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (24) transportando cigarros e pneus contrabandeados em um veículo Ford Focus, na zona rural de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A abordagem ocorreu durante um bloqueio na rodovia MS-164.

De acordo com a ocorrência, o motorista foi parado por policiais e, ao ser questionado, confessou que carregava mercadorias ilegais. Na vistoria, os agentes encontraram 700 pacotes de cigarros e 18 pneus de origem estrangeira.

O homem informou que havia buscado os produtos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e que os entregaria em Campo Grande. Pelo transporte, disse que receberia R$500.

