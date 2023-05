Juan Acosta do Partido Colorado é eleito governador de Amambay

Juan Silvino Acosta da ANR (Associação Nacional Republicana), mais conhecido como Partido Colorado, é o novo governador eleito do Departamento de Amambay até 2028. Ele foi eleito com 47,02% dos votos.

De acordo com Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE) paraguaia, a candidata da Concertação Nacional, Zulma Ycassatti Acevedo, obteve 42,61% dos votos.

Segundo a Rádio Império do Paraguai, a derrota de Zulma, que é cunhada do atual prefeito de Pedro Juan Caballero, Ronald Azevedo, confirma a queda do clá Acevedo e encerra longo jejum de 25 anos dos colorados no poder no Departamento de Amambay.

A posse de Acosta está prevista para dia 15 de agosto, mesmo dia em que Santiago Penã (Partido Colorado) assume o comando do país.

A cidade de Pedro Juan Caballero, município de fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, está localizada no Departamento de Amambay.

Veja também: Santiago Penã é eleito como presidente do Paraguai até 2028

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.