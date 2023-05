Santiago Penã é eleito como presidente do Paraguai até 2028

O economista Santiago Penã, de 44 anos, do Partido Colorado, foi eleito presidente do Paraguai, na noite de ontem (30). Ele assume o cargo no dia 15 de agosto e o seu mandato será de cinco anos.

Segundo o jornal ABC Color, com 99% das urnas processadas, a Justiça Eleitoral do país já tinha definido Penã como vencedor das eleições.

De acordo com especialistas, esperava-se uma disputa mais concorrida, pois o candiado de esquerda, Efraín Alegre, havia conseguido formalizar ampla coalizão e estava subindo nas pesquisas.

Com 99,89 % das urnas apuradas, o resultado das eleições paraguaias:

Santiago Peña: 42,74 %

Efraín Alegre: 27,48 %

Payo Cubas: 22,92 %

O Poder do Partido Colocado no Paraguai

De acordo com o portal G1, o Partido Colorado domina a política paraguaia desde a década de 1950, mas recentemente, acreditava-se que a popularidade do partida estivesse em baixa por uma economia em desaceleração e acusações de corrupção dos últimos governantes.

As notícias sobre a melhoria da economia do país, acusações de corrupção e opiniões sobre Taiwan foram os principais temas da campanha de Santiago Penã. O Paraguai é uma das 13 nações que mantém relações diplomáticas formais com a ilha que a China considera como seu território.

Efraín Alegre criticou os laços e disse que o aperto de mãos entre os países poderia dificultar a venda de soja e carne bovina para a China, que é um grande comprador global. Ele ainda citou que a economia agrícola do país não obtém retorno suficiente caso fique ao lado de Taiwan.

Ataques e respostas sobre a correpção do Partido Colorado

Nas últimas semanas, Alegre começou a atacar o Partido Colorado, citando acusações de corrupção contra o ex-presidente Horácio Cartes. Alegre o apelidou como “Pablo Escobar do Paraguai” referindo-se ao narcotraficante colombiano morto em 1993. Abertamente na imprensa do local, Cartes nega todas as acusações.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.