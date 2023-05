Brasileiros vencem a primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street em Chicago

Atletas brasileiros brilham na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS) em Chicago, nos Estados Unidos. Na categoria feminina, a atual campeã mundial Rayssa Leal garantiu o primeiro lugar, seguida pela japonesa Momiji Nishiya e a holandesa Roos Zwetloot, neste sábado (29/4).

Já na categoria masculina, Kelvin Hoefler conseguiu virar o jogo na última manobra em cima do veterano Ryan Decenzo, levando o título em Chicago, com Nyjah Huston ficando em terceiro.

A competição deste ano apresentou algumas mudanças nas regras, como a redução de oito para seis skatistas na final e a eliminação das eliminatórias.

A australiana Chloe Covell, de apenas 12 anos, conseguiu uma volta impecável e pressionou a brasileira Rayssa Leal, que estreou com a nota 7,6 antes das manobras finais, usando manobras como um backside smith e backside tailslide. Rayssa, então, conseguiu um 8,4 em sua última manobra e conquistou o título da etapa com 31,4 pontos, mantendo sua hegemonia na competição após ter vencido todas as quatro etapas do ano passado.

Na categoria masculina, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo representaram o Brasil. Ao todo, 20 atletas participaram de quatro baterias nas semifinais.

Ryan Decenzo assumiu a liderança com 8,7 pontos depois de acertar duas linhas perfeitas, seguido por Jagger Eaton com 8,6. Kelvin Hoefler conseguiu um 8,9 na primeira manobra e um 9 na segunda, enquanto Felipe Gustavo encarou o maior obstáculo para impressionar os juízes e fazer a primeira manobra na casa dos 9 pontos, mas caiu nas outras tentativas. A decisão ficou restrita ao brasileiro Kelvin Hoefler, Decenzo e Nyjah Huston. Hoefler arriscou tudo na última tentativa, fez outro 9 e levou o título.

O Brasil teve uma atuação dominante na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street, com dois campeões e uma vice-campeã. Com o desempenho mostrado pelos skatistas brasileiros, o país pode ser considerado um dos favoritos para as próximas etapas da competição.

Próximas etapas

O campeonato possui 4 etapas, sendo a de Chicago a abertura do evento. Após isso, a competição continuará em Tóquio no Japão no dia 12 de agosto e depois, em Sydney na Austrália sem data prevista. Antes da realização da última etapa, o Super Crown, haverá em junho, na cidade de Roma (ITA) o ínicio do Circuito da World Skate, valendo pontuação para a temporada olímpica de 2024.

Confira a transmissão ao vivo dos campeonatos da Liga Mundial de Skate no Canal Oficial da SLS no Youtube.