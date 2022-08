Japão lançará duas sondas à lua na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (29) duas sondas deverão ser lançadas à lua pelo Japão para missão de exploração em uma área específica do lado oculto do maior satélite do sistema solar. Os cientistas da Jaxa (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) estão entusiasmados com a atual missão.

De acordo com informações divulgadas pelo canal da NHK (Corporação de Radiodifusão do Japão), a sonda Omotenashi foi criada para ser a primeira espaçonave japonesa a pousar a lua. Ela deve chegar à superfície da lua a uma velocidade de 180 km/h e só então enviará informações por meio de ondas de rádio de volta à Terra.

Pesquisadores esperam usar dados obtidos na missão para ajudar a reduzir o tamanho e tornar mais leves as sondas lunares no futuro. Essa espaçonave conta com medidas protetoras, como material de absorção de choque.

As duas espaçonaves serão lançadas na segunda-feira (29), horário do Japão, a bordo de um grande foguete de próxima geração denominado SLS, desenvolvido pela Nasa.

Missão – A equipe responsável pela missão pretende analisar se há chances da sonda chegar até alguns locais considerados importantes para a exploração, sem dificuldades. Além disso, o objetivo da sonda Equuleus é chegar a uma área específica no lado oculto da lua.

*Com informações NHK News