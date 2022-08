Gibiteca incentiva a leitura e ajuda a alimentar sonhos

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

A Gibiteca nasceu em 1995, da ideia e da força de vontade de Ronilço Guerreiro, hoje vereador da Capital, de seu anseio em despertar o encantamento das pessoas e promover o bem-estar por meio do mundo da leitura, e hoje conta com um acervo de mais de 25 mil gibis.

“Eu sou psicólogo, e incentivar a leitura, para mim, também é uma ferramenta de intervenção psicológica”, afirma, e explica: “Eu trabalho Walt Disney, Heróis e Turma da Mônica. Exemplo: ‘Quem é o personagem mais bravo da Turma da Mônica?’ ao que respondo prontamente: ‘A Mônica!’”, e Ronilço prossegue: “A Mônica é a personagem mais doce, e eu tive o prazer de conhecer a Mônica. […] A Mônica não é brava e a Mônica não sofre bullying, ela reage, ela enfrenta, mas ela não sabe com as emoções dela, ela não sabe lidar com essa intensidade.”

“Então, você pode trabalhar com as crianças esse lance do bullying, do respeito e da empatia. O Cebolinha não fala errado, ele fala ‘elado’. O cebolinha tem um problema na fala, que é dislalia, ele troca o R pelo L, e isso eu trabalho em sala de aula, também, porque quando a criança tem essa dificuldade na fala e não fala para ninguém, quando você entra com o Cebolinha, ela vê que não é a única.”

Mantida com recursos próprios desde sempre, a Gibiteca já foi destaque em programas de veiculação nacional, como o “Esquenta!” de Regina Casé, e o “Programa do Fábio Porchat”, entre outros, e mantém várias iniciativas de incentivo à leitura, como a “Livros Esquecidos”, na qual livros variados são “esquecidos” em carros que estejam em estacionamentos de supermercados da Capital e do Mercado Municipal, com um bilhete dentro contendo um número de telefone para que a pessoa que “achou” o livro possa dar um retorno.

Sobre um desses “esquecimentos”, Ronilço conta uma situação que o deixou emocionado ao relatar o ocorrido, pois resultou em uma vida salva. “A pessoa estava vivendo uma situação muito difícil na vida pessoal, estava desempregada, tinha tido muitas perdas. Entretanto, a pessoa em questão encontrou um livro que falava justamente sobre o valor da vida.”



Incubadora de Quadrinhos – Além das ações relacionadas ao incentivo à leitura, a Gibiteca também vai ganhar uma incubadora de quadrinhos.

“Nós estamos criando uma incubadora de quadrinhos para mudar vidas. Mas o que é mudar vidas em relação às histórias em quadrinhos?”, indaga Ronilço, de forma retórica, para prosseguir explicando a ideia.

“Tem vários e vários artistas em nossa cidade que são como jogadores de futebol: existem vários jogadores de futebol, só que não tem oportunidade. Nós queremos dar oportunidade para pessoas que saibam fazer quadrinhos, mas que não têm onde desenhar, em razão de equipamentos, tecnologia. Vai ter um espaço para eles virem para cá, desenharem, vai ter oficinas e muito mais, tudo de forma gratuita.”

É nosso? – “Aconteceram várias coisas interessantes aqui, mas uma das coisas que mais me marcou em relação à criança e ao adolescente foi quando – nós tínhamos vários computadores aqui, virou um ponto de cultura – eu ganhei alguns computadores e deixei as caixas lá fora. De repente [alguém] bateu [palmas]: ‘Moço, eu posso pegar essas caixas aqui?’, eu falei: ‘Pode, mas por quê?’, [ele respondeu] ‘Não, quero vender’. Falei ‘Vem aqui conhecer, esse projeto é de vocês’, [ao que o menino respondeu, surpreso] ‘É nosso?’; ‘É de vocês, pode entrar’”, relembra o vereador.

SERVIÇO: A Gibiteca fica na Rua Sacramento, 800, Jardim Centenário. O telefone é (67) 3365-0405, e o horário de funcionamento é das 8h às 11h, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.