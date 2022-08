Menino em bicicleta elétrica morre ao ser atropelado por ônibus

Um menino, de 13 anos, morreu na noite de ontem (26) após ser atropelado por um ônibus enquanto andava em uma bicicleta elétrica, em Nova Alvorada do Sul, distante a 115 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o garoto transitava pela Rua Valdemar Coelho e não parou no cruzamento onde há uma placa de ‘Pare’. No momento em que ele atravessou a rua, um ônibus, que transportava trabalhadores, vinha pela preferencial na Rua Irene Siqueira e acabou colidindo com ele.

O menino chegou a ser levado para o Hospital Municipal Francisca Ortega, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia foi acionada e o caso registrado na delegacia da cidade.

Com informações de Alvorada Informa

