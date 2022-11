Itália: deslizamento deixa ao menos 1 morto e 10 desaparecidos

Na ilha italiana de Ischia, localizada no golfo de Nápoles, uma mulher morreu e dez pessoas estão desaparecias após fortes chuvas causarem um deslizamento de terra neste sábado (26). A informação foi divulgada por Claudio Palomba, prefeito de Nápoles.

O porto de Casamicciola Terme, uma das seis pequenas cidades da ilha, foi atingido por chuvas de grande intensidade na madrugada de sábado, provocando inundações, queda de edifícios e deslizamentos de terra que arrastaram árvores e veículos para residências e vias públicas.

Vários automovóveis, que foram puxados pela tempestade para o mar, ficaram submersos na costa. Na área mais atingida do local, cerca de 30 famílias ficaram presas em suas casas sem água ou eletricidade.

Até o momento, 60 brigadistas estão trabalhando no resgate, porém, o trabalho enfrenta dificuldades pelas condições climáticas. Anteriormente outras oito pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas. Dentre elas, um casal com um filho recém-nascido.

A cerca de 30 km de Nápoles, Ischia é conhecida por ser uma ilha vulcânica que atrai turistas por seus banhos termais. A região é densamente povoada e conta com diversas casas construídas ilegalmente que estão sob risco permanente de deslizamento, inundações e terremotos. Em 2006, um deslizamento de terra matou um pai e suas três filhas na ilha.

Com informações da Folhapress.

Veja também: China registra protestos contra a política Covid zero após incêndio deixar 10 mortos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.