ComeceLinda: Lívia Tosta dá dicas sobre skincare neste domingo

Nesto domingão de sol e muita diversão, o #ComeceLinda da semana volta com a Lívia Tosta dando umas diquinhas de skincare, que em tradução literal quer dizer “cuidados com o rosto”. Essa prática ganhou força total no mundo das blogueiras e contagiou todo mundo. Quem nunca tirou um tempinho pra passar uma máscara de argila no rosto só pra dar aquele up?

Então nesse #ComeceLinda, Lívia comenta sobre a nova linha da O Boticário voltada para os nossos rostinhos, a Botik. Dentre os novos produtos, temos o Retinol, que ajuda na renovação celular da pele, além de promover uma redução nas linhas e rugas, uniformização da textura e cor da pele, aumento da firmeza e redução de poros. Tudo de bom, né? Mas fica de olho, que a melhor idade para começar a usar o Retinol é por volta dos 30 anos.

A Lívia já começou a sua rotina de skincare com a nova linha Botik e ainda prometeu que daqui a uns 15 dias ela ia contar pra gente os resultados. Então, espera um pouco que daqui a pouco ela volta, equanto isso que tal aproveitar a Beauty Week?

Lembrando que é sempre importante você consultar um profissional para saber qual produto é mais indicado para o seu rosto.

