Distribuição de senhas para castração gratuita de pets começa nesta segunda em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (2) a entrega de senhas para castração e atendimento veterinário gratuitos de cães e gatos destinados a tutores de baixa renda. O serviço é realizado pela Subea e ocorre por ordem de chegada.

Ao todo, são disponibilizadas 30 senhas por dia, sendo 15 para procedimentos de castração e 15 para consultas clínicas. O atendimento é feito na sede da superintendência, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 3.538, sempre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h30 às 13h.

Além dos atendimentos fixos, o município mantém o Castra Móvel, que percorre os bairros com permanência de uma semana em cada região. Nesta semana, a unidade itinerante está instalada no CRAS do Jardim Canguru, com funcionamento das 8h às 13h.

A iniciativa busca ampliar o controle populacional de animais e garantir acesso a serviços veterinários básicos para famílias que não têm condições de arcar com os custos na rede particular.