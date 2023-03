Honduras diz querer abrir relações com a China e contraria Taiwan

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmou nesta terça-feira (14) que pretende estabelecer “relações oficiais” com a China, e instou o chanceler de seu país a administrar o início da parceria com o gigante asiático, segundo declarou em postagem no Twitter.

Na prática, isso significaria que a nação da América Central deixaria de reconhecer Taiwan como um Estado autônomo, aprofundando o isolamento diplomático da ilha – Pequim a considera uma província rebelde e parte inalienável de seu território, e exige que nações com quem mantém laços diplomáticos rompam com ela como parte de sua política de “uma só China”.

Taipé, é claro, reagiu negativamente ao anúncio, e pediu que Tegucigalpa “examine com cuidado” suas ações para “não cair na armadilha chinesa” de “promessas falsas e atraentes”. Já o porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, saudou a “pertinente declaração da parte hondurenha” em encontro regular de sua pasta com a imprensa.

He instruido al Canciller Eduardo Reina, para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) March 14, 2023

Estados Unidos

Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre o tema. Especialistas afirmam, porém, que o anúncio deve arranhar as relações de Honduras com a nação ao norte, seu principal parceiro comercial. Apesar de não manter laços oficiais com Taiwan, Washington é o maior aliado estrangeiro da ilha, além de seu principal fornecedor de armas.

A disputa entre as duas maiores potências econômicas do globo vêm se intensificando desde o início de fevereiro, quando o Pentágono detectou um suposto balão espião chinês sobrevoando o seu território – o governo chinês afirma que o artefato tinha fins de pesquisa meteorológica.

A aproximação entre Honduras e a China também deixaria Taiwan ainda mais isolada diplomaticamente. Hoje, contando o país, só 14 Estados reconhecem sua independência, a maioria deles na América Latina e no Caribe.

Com informações da Folhapress

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: