Croquete de abobrinha é a dica para aperitivo desta quarta

Quarta-feira (15), é dia de jogo na televisão, e por que não uma receitinha rápida e gostosa como aperitivo? O croquete de abobrinha é uma boa pedida para você curtir o que quiser no fim desta quarta-feira, sem querer guerra com ninguém.

Coloque 300 g de abobrinha ralada grosso em um pano de prato e esprema bem com as mãos para deixar a abobrinha bem sequinha. Transfira a abobrinha para uma tigela e adicione 30 g de cebola picada, 1 gema, 50 g de muçarela ralada grosso e 50 g de farinha de trigo. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e folhas de salsinha e hortelã picadas a gosto. Misture bem, modele em formato de croquete (30 g cada) e passe na farinha de rosca. Frite aos poucos em uma panela com óleo quente (170 ºC) até dourarem (+/- 2 minutos). Retire com uma escumadeira, coloque em um prato com papel absorvente e sirva em seguida com o creme azedo. Creme azedo Numa tigela, coloque ½ xícara (chá) de creme de leite fresco, 1 colher (sopa) de limão e sal e pimenta-do-reino moída a gosto, misture bem e sirva.

