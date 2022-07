Homem quer amputar perna para se parecer com alien

O francês Anthony Loffredo, também chamado de Black Alien, famoso pelas modificações corporais que tem feito nos últimos anos, está planejando mais uma amputação. Após arrancar dois dedos de uma mão, o homem agora planeja remover uma de suas pernas, tendo como objetivo ficar cada vez mais parecido com um alienígena.

Além dessa recente amputação dos dedos, Loffredo também já retirou o nariz, as orelhas e os lábios. As outras modificações corporais foram: implantes subcutâneos para criar saliências na pele, localizadas na cabeça, rosto e braços; bifurcação na língua, onde o órgão é cortado de forma vertical e tatuagens no corpo inteiro, inclusive nos olhos.

No seu Instagram, o francês já conta com mais de 1,2 milhões de seguidores, onde mostra as suas mudanças feitas para o projeto The Black Alien Project, que tem como objetivo ficar cada vez mais parecido com um ser extraterrestre. Anthony já havia comentado enquanto estava no começo do processo que estava vivendo um sonho, onde agora ele poderia andar de cabeça erguida.

No Brasil temos dois casos similares ao de Anthony: o Diabão e o Caveira. O primeiro caso é o Michel Faro Praddo, que realizou diversos procedimentos para se parecer com o diabo, como arrancar um dedo para ter uma garra. Já o Caveira, Fernando Franco de Oliveira, também bifurcou a língua, além de ter afiado os dentes, cortado as orelhas e nariz e ter 99% do corpo tatuado.

