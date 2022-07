Mercado da bola: conheça as 10 contratações mais caras desta temporada

A janela de transferências na Europa esta próxima de terminar. Ela esta programada para fechar no dia 15 de agosto, mas já caminha para superar o volume de negócios registrado na temporada passada. Atualmente, o mercado da bola, apenas neste meio de ano, já movimentou 3,5 bilhões de euros (R$ 19,7 bilhões).

No ano passado, ainda impactado pelos efeitos econômicos da pandemia da covid-19, o Mercado da Bola de junho/julho/agosto movimentou “apenas” 4 bilhões de euros (R$ 22,2 bilhões) e teve seu resultado mais modesto desde 2014/15.

Certamente, mesmo já com grandes contratações, o mercado ainda pode surpreender os fãs de futebol. Cristiano Ronaldo, por exemplo, ainda busca sair do Manchester, em uma transação que pode movimentar o cenário econômico esportivo .

Na atual temporada, nenhuma transferência ultrapassou a barreira dos 100 milhões de euros (R$ 559,6 milhões de euros). Em compensação, já houve nove negócios que chegaram à casa dos 50 milhões de euros (quase R$ 280 milhões).

Das 10 contratações mais caras, três envolvem brasileiros, são eles Raphinha, Richarlison e Gabriel Jesus. Inclusive, essas três ultrapassam o valor de R$ 280 milhões.

Por enquanto, a maior transferência desta edição do Mercado da Bola foi a saída do meio-campista francês Aurélien Tchouaméni do Monaco para o Real Madrid. O negócio movimentou 80 milhões de euros (R$ 445,4 milhões).

O atacante uruguaio Darwin Núnez (ex-Benfica), contratado por 75 milhões de euros (R$ 417,4 milhões) pelo Liverpool, e o zagueiro holandês Matthijs de Ligt, por quem o Bayern de Munique topou desembolsar 67 milhões de euros (R$ 372,9 milhões), completam o ranking.

Confira o ranking completo

1 – Aurélien Tchouaméni (FRA, Real Madrid): 80 milhões de euros.

2 – Darwin Núñez (URU, Liverpool): 75 milhões de euros.

3 – Matthijs de Ligt (HOL, Bayern de Munique): 67 milhões de euros.

4 – Erling Haaland (NOR, Manchester City): 60 milhões de euros.

5 – Raphinha (BRA, Barcelona): 59 milhões de euros.

6 – Richarlison (BRA, Tottenham): 58 milhões de euros.

7 – Lisandro Martínez (ARG, Manchester United): 57,4 milhões de euros.

8 – Raheem Sterling (ING, Chelsea): 56,2 milhões de euros.

9 – Gabriel Jesus (BRA, Arsenal): 52,2 milhões de euros.

10 – Kalvin Phillips (ING, Manchester City): 48,8 milhões de euros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.