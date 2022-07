Instagram apresenta falhas no aplicativo e usuários reclamam

Diversos usuários do Instagram estão relatando falha no aplicativo na tarde de hoje (14). A rede social vem recebendo constantes criticas de erros no aplicativo no último mês, desde repetição de stories já vistos até interrupção e saída do aplicativo automático quando utilizado.

Sem saber se o aplicativo estava apresentando problemas ou era apenas erro do próprio celular, usuários migraram para o Twitter para descobrir a fonte das falhas. Confira as reações de alguns:

Indo no twitter pra ver se e só o meu Instagram que não tá funcionando pic.twitter.com/ob3A5S2IjZ — Lara 🦋 (@Lara_Perez4) July 14, 2022

meu instagram tá todo zoado, ainda bem que pesquisei aqui no twitter antes de tacar meu celular na parede pic.twitter.com/xaHGjPvU6g — Kue (@Miizitto) July 14, 2022

Meu Instagram ultimamente se resume a isso. Só fica saindo pic.twitter.com/WKDzyZoqTo — Um escorpiano qualquer🐍⃝⃒⃤ (@um_scorpion_) July 14, 2022

eu abrindo meu instagram e ele fechando sozinho na minha cara: pic.twitter.com/SqrwewWeKR — yanne 🌃 (@yannemdp) July 14, 2022

