Guerra entre Israel e Hamas já deixou mais de 10 mil mortos, informa Saúde de Gaza

O conflito entre Israel e Hamas ultrapassou a marca de 10 mil mortos no conflito, informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo extremista Hamas. Do total de mortes, 8.796 mil são palestinos e 1,4 mil israelenses. 3.648 dos mortos são crianças, informou a pasta.

A guerra, iniciada em 7 de outubro, deixou ao todo, 22.219 pessoas feridos nos ataques a região de Gaza, disse o balanço.

Nesta quinta-feira feira (02), o Hamas assumiu autoria de um bombardeio que atingiu uma área residencial em Kiryat Shmona, no norte da Israel, a partir do Líbano. Pelo Telegram, eles informaram que o ataque é uma resposta “a ocupação e os massacres contra nosso povo em Gaza. Na úlltima 3ª feira (31.out), um ataque aereo israelense matou ao menos 50 pessoas no maior campo de refugiados da Faixa de Gaza. Segundo Israel, o ataque resultou na morte de uma das lideranças do Hamas.

REPATRIADOS DA GUERRA

Uma nova operação para trazer repatriados brasileiros que estavam na Cijordânia foi concluída nesta 5ª feira (2.nov). A aeronave chegou à rota final, trazendo 26 pessoas para Brasília. Outras seis ficaram em Recife – no primeiro pouso feito pelo avião no país. Com 400 pessoas, Estados Unidos lidera autorizações para deixar Gaza. O governo e o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, afirmam a retirada de brasileiros da região está em negociação. A expectativa é de autorização nos próximos dias.

Com informações do SBT News.

