Semifinais da Copa da Comunidade e Master 55 de Três Lagoas serão neste final de semana

Este final de semana será de decisões nos campeonatos municipais promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), com os jogos das semifinais da 4º Copa das Comunidades de Futebol e Campeonato Master 55+, com jogos no sábado e domingo (04 e 05 de novembro).

Pela Copa da Comunidade, já temos o primeiro finalista, será o Bela Vista, pois em um dos jogos da semifinal será entre Bela Vista B e Bela Vista A, no outro confronto o time do Renyer Som enfrenta o Camarões EC / Só Nóis. As partidas serão no domingo às 8h e 9h.

No Master 55+, o primeiro confronto da semi será entre AABB A e OT Marrucos / Cavalo Branco, no segundo jogo o Toque Refinado pega o dono da melhor campanha da competição o AABB B. Os jogos serão no sábado e domingo, em horário que será divulgado pela SEJUVEL.

Programação

4ª Copa das Comunidades

Dia 05/11 (Domingo)

Campo Arena dos Atletas

08h – Renyer Som x Camarões EC/ Só Nois

09h – Bela Vista A x Bela Vista B

Master 55+

AABB A x Ot Marrucos / Cavalo Branco

Toque Refinado x AABB B

Confira o boletim técnico clicando no link

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

