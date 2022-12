Competição de trekking ocorrerá neste fim de semana, em Coxim

No próximo fim de semana, entre os dias 9 a 11 de dezembro, acontecerá um dos maiores eventos de trekking do estado, o Coxim Trekking Adventure, no município de Coxim, localizado a 251 km de Campo Grande.

As inscrições são gratuitas e limitadas, e devem ser realizadas presencialmente até quinta-feira (8), às 17 horas, na Gerência de Esportes de Coxim, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, localizada na Rua Antônio de Albuquerque, 100, Centro.

O diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, promete ação e adrenalina, com roteiro da competição que envolve descida de caiaque no rio Taquari e caminhada na trilha do Cristo Redentor do Pantanal. “Nosso estado possui incontáveis belezas naturais, e sem dúvidas Coxim é rico nesse quesito. Tenho certeza que os participantes que ainda não conhecem esse município se apaixonarão à primeira vista”.

O prefeito de Coxim, Edilson Magro, também reitera que os moradores de outros municípios podem participar da competição. “É um evento gratuito, com foco no público de todas as idades. Aceitamos participantes de dez a 80 anos”, brinca. “É uma oportunidade de vivenciar os desafios da Terra do Pé de Cedro, além de contemplar as belezas que nosso município oferece”, conclui.

O evento esportivo é realizado pela Prefeitura Municipal de Coxim, com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Trekking

O Trekking é uma atividade física e aeróbica que consiste em caminhar em trilhas em meio à florestas e montanhas. Incluído em diversas competições, também é comum encontrar praticantes de trekking por lazer, uma vez que, dependendo do percurso escolhido, pode ser considerado uma atividade física de baixo impacto.

A palavra é de origem africana, e significa “seguir a pé um percurso ou caminho”.

Serviço

O Coxim Trekking Adventure é uma realização da Prefeitura Municipal de Coxim, apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Para mais informações, entre em contato por um dos telefones: (67) 3291-1143 ou (67) 99677-4149.

Com informações da Fundesporte

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: