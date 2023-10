Greves nos EUA atingem recorde em 2023, revelando questões sociais e econômicas

O ano de 2023 testemunhou um recorde de atividades trabalhistas nos Estados Unidos, com dados recentes indicando que pelo menos 453 mil trabalhadores participaram de 312 greves, marcando o maior nível desde 2019.

Essas greves, impulsionadas pela inflação, desigualdade social e o vertiginoso aumento do custo de vida que a classe trabalhadora americana enfrenta há muito tempo, estão expondo as crescentes fissuras no contrato social e representam uma ameaça potencial para a base da economia dos EUA.

Greves

No sábado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos (UAW, em inglês), Shawn Fain, estava em Chicago para se manifestar junto aos trabalhadores em greve na fábrica da Ford, encorajando-os a continuar até que suas reivindicações fossem atendidas.

Até domingo, aproximadamente 25 mil trabalhadores de fábricas estavam unidos em vários grupos, pedindo aumentos salariais de 40%, a restauração das pensões e dos cuidados de saúde para aposentados, além de ajustes no custo de vida.

A greve sem precedentes do UAW marcou a primeira vez nos 88 anos de história do sindicato que os três principais fabricantes de automóveis, General Motors, Stellantis e Ford, foram afetados simultaneamente.

Essa onda está se espalhando rapidamente da indústria automotiva para outros setores nos Estados Unidos, incluindo o de saúde.

Profissionais médicos de vários hospitais e clínicas da Kaiser iniciaram uma greve na quarta-feira, reunindo 75 mil trabalhadores de saúde em todo o país durante três dias, marcando a maior greve do setor na história dos EUA.

Além disso, a Tenet Healthcare Corp., outra grande prestadora de serviços de saúde, pode ser a próxima a enfrentar uma grande paralisação por parte dos trabalhadores, já que os profissionais de saúde das 11 instalações da empresa planejam entrar em greve em 23 de outubro se nenhum acordo for alcançado até 19 de outubro, segundo seu sindicato.

Em maio, cerca de 11.500 roteiristas de Hollywood iniciaram uma greve, que durou quase cinco meses antes que o Writers Guild of America finalmente chegasse a um acordo com os grandes estúdios no final do mês passado.

Os atores aderiram à greve em julho, e seu sindicato, que representa cerca de 160 mil artistas, ainda está em negociações com estúdios e empresas de streaming.

Durante os últimos três meses, os Estados Unidos também viram milhares de trabalhadores de setores, incluindo hotéis e companhias aéreas, envolvidos em greves, exigindo melhores salários e benefícios, além de condições de trabalho mais seguras.

Divergência

A ascensão atual dos protestos trabalhistas é marcada por greves generalizadas em vários setores importantes. Há um traço comum na maioria: os protestos têm origem na classe de empregos operários, onde os salários historicamente ficam atrás da produtividade e dos lucros empresariais.

“Estamos vendo greves nos Estados Unidos devido à desigualdade de renda e à erosão da classe média. Durante vários anos, os trabalhadores viram seus salários corroídos pela inflação e por baixos aumentos salariais”, disse à Xinhua, Darrell West, membro-sênior da Instituição Brookings.

As ondas de greves também simbolizam a forte decepção com um sistema econômico americano que desaponta as famílias trabalhadoras, especialmente as de setores como saúde e manufatura.

Durante a pandemia de COVID-19, os trabalhadores enfrentaram riscos e dificuldades reais enquanto os lucros das empresas disparavam. Atualmente, enfrentam custos de vida crescentes devido à inflação mais elevada dos últimos 40 anos.

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, entre os meses de novembro de 2021 e 2022, a inflação elevou significativamente o custo da merenda escolar, há muito um encargo financeiro para várias famílias americanas, com os custos aumentando mais de 254% durante esse período.

Além disso, as recentes baixas taxas de desemprego aumentaram a influência dos trabalhadores, conforme muitos empregadores competiam por trabalhadores em um contexto de crescentes demissões e aposentadorias antecipadas.

Além disso, o que pode encorajar os trabalhadores a participar mais ativamente nas greves e a ter mais confiança no sucesso é a aproximação das eleições presidenciais dos EUA em 2024.

Quando a greve do UAW atingiu seu 25º dia na segunda-feira, um relatório da CBS citou dados do The Anderson Economic Group, afirmando que apenas as primeiras três semanas da greve custaram 5,5 bilhões de dólares americanos para a indústria.

Especialistas disseram que o impacto econômico das greves foi relativamente limitado. Ainda assim, o crescimento econômico poderá ser afetado se as greves continuarem e aumentarem.

