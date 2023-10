Categoria da educação pede por reajuste para administrativos e auxílio-alimentação

Foi realizada na manhã desta terça-feira (17), reunião entre o presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Jaime Teixeira, o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro, e deputados estaduais para discussão do projeto de reajuste salarial dos servidores da educação e dos administrativos. Agora, o reajuste dos professores será votado em regime de urgência amanhã (18).

Conforme noticiado pelo jornal O Estado, a negociação é para garantir o cumprimento da Lei do Piso Nacional, que determina o reajuste de 14,95% para os professores, a partir deste mês. Entretanto, o projeto ainda não contempla a categoria dos administrativos e nem os contratados.

“A proposta dos administrativos tem que ser ou por decreto do governador, ou por iniciativa de uma discussão, que não entre nessa lei. Mas nós temos ainda uma parte da negociação que pedimos apoio dos deputados, que é a dos administrativos das escolas: da merendeira, do pessoal da limpeza, da secretaria; esses companheiros ficaram de fora da negociação”, disse o presidente da Fetems.

Ainda segundo Teixeira, a proposta para o administrativo segue com pedido de auxílio-alimentação, de R$ 400, e revisão de carreira, conforme formação do profissional. “Essa proposta que nós pedimos apoio para os deputados que o governo não encaminhou no final da negociação antes dessa proposta. Acabou retirando”.

“É importante que todo deputado saiba o quanto esses trabalhadores são importantes para a administração pública, sejamos nós docentes ou não docentes. Não podemos deixar de reconhecer a importância desses trabalhadores e a necessidade de valorizá-los”, reitera.

O presidente ainda reforça que o pagamento para os profissionais da educação no Estado é o melhor do país. “Nós temos uma lei própria aqui onde o aqui no Mato Grosso do Sul ela é aplicada em dobro, portanto a gente tem o melhor piso nacional é o do Mato Grosso do Sul, o melhor piso de professores do Brasil hoje e a nossa vitória aqui é manter o reajuste nacional de 14,95%”.

Já para os professores contratados tiveram um reajuste salarial de 5% em maio e segundo Teixeira, terão mais 10% de ajuste em outubro e outros 10% até primeiro de janeiro, além do reajuste em maio de 2024.

A equiparação dos salários entre efetivos e convocados é uma das principais reivindicações da Fetems. Contudo, Teixeira destacou que a meta é preencher todas as vagas puras com concursados. Ele estima que existem de 3 mil a 4 mil vagas para serem preenchidas por concursados na Rede Estadual de Ensino.

Com informações da repórter Daniela Lacerda e João Gabriel Vilalba.