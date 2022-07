Pão de liquidificador é receita prática para a correria do dia a dia

Todos gostam de um pão caseiro quentinho (chega a manteiga derrete!) para um lanche no fim da tarde ou para o café da manhã. Mas o que impede muito de fazerem a receita é o tempo de preparo e a necessidade de sovar a massa, o passo mais trabalhoso para o pão. No dia a dia não conseguimos deixar o pão descansar nem realizar o processo de sova, então confira está rápida receita de pão caseiro feita no liquidificador.

Ingredientes:

2 ovos

1 xícara e 1/4 de leite morno

1/4 de xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

1 pitada de sal

3 xícaras de farinha de trigo

1 sachê de fermento para pão granulado (10 g)

Modo de Preparo:

No liquidificador misture os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar e o sal. Bata por 1 minuto e meio. Depois, coloque tudo num recipiente e acrescente duas das xícaras de farinha de trigo. Misture bem com uma colher de pau e, logo em seguida, acrescente a última xícara de farinha e o fermento. Misture novamente.

A massa vai ficar mole, mas é assim mesmo. Coloque em uma forma (de 25 cm) untada e deixe crescer por aproximadamente 30 minutos. Depois ponha para assar até que fique dourado.

Receita por Quero Receita.