Foguete reutilizável da China conclui teste de decolagem e pouso

O foguete comercial reutilizável chinês SQX-2Y concluiu com sucesso um teste de voo de decolagem e pouso vertical, de acordo com sua desenvolvedora i-Space, com sede em Beijing.

O foguete de demonstração de 17 metros de altura, projetado para verificar a tecnologia de foguete transportador reutilizável, decolou às 14h de quinta-feira (02) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.

Impulsionado por um motor de metano de oxigênio líquido, o foguete voou do solo, atingindo uma altitude de 178,42 metros. Após mais de 50 segundos, o equipamento aterrissou no local de destino suavemente, a uma velocidade de 0,025 metro por segundo. A precisão da posição de pouso foi de cerca de 1,68 metro.

Através desta missão de teste, os principais dados de tecnologias-chave foram obtidos, e a missão forneceu suporte técnico para o desenvolvimento de foguetes de metano de oxigênio líquido reutilizáveis de médio e grande porte, de acordo com a empresa i-Space.

Com informações do site Xinhua News.

