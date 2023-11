Homem ameaça mulher após decapitar gato com facão

Um homem de 39 anos foi preso no início da noite de ontem (2), depois de decapitar um gato com um facão e ameaçar uma mulher de 44, no bairro Maria de Lourdes, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, a ação brutal chocou aos moradores do bairro e os policiais que atenderam a ocorrência. Testemunhas relataram que o homem cortou o pescoço do gato e com o mesmo facão, apontou para a mulher, ameaçando ela de morte.

No local, os policiais avistaram o homem que estava bastante alterado. Ele recebeu voz de prisão em flagrante, após a mulher confirmar as versões dos moradores.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher receberá apoio das autoridades. A Polícia Civil investigará o caso e o autor deve responder pelo crime contra os animais e também de violência doméstica.

