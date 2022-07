Filipinas é atingido por terremoto de magnitude 7

A ilha de Luzon, localizada nas Filipinas, registou um forte terremoto nesta quarta (27), noite de terça (26) para o Brasil. O tremor chegou a alcançar a magnitude de 7.0 na Escala de Richter.

Segundo os Serviços Geológicos dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi registrado as 8h43 no horário local e foi sentido também na capital Manila, porém não tendo risco de tsunamis.

Até o momento, 4 mortes foram confirmadas e outras 60 pessoas ficaram feridas. Estruturas das cidades também foram atingidas, cerca de 173 prédios foram danificados e 58 deslizamentos de terra registrados na província de Abra que também foi atingida, onde cerca de 44 pessoas das 60 ficaram feridas.

A imprensa local de Manila anunciou que o sistema ferroviário foi suspenso, como medida de segurança para os moradores. As autoridades das Filipinas avisaram que ainda continuam ocorrendo terremotos na região, porém com magnitudes 2 a 3.

As Filipinas coincidentemente ficam localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, onde por ano são registrados cerca de 7.000 tremores por ano. Essa área acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica do mundo pois está localizada entre várias placas tectônicas que estão sempre se movendo, causando fenômenos como maremotos, terremotos e vulcões.

