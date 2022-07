Canal da policia atrai novas denúncias contra ex-prefeito

180 da polícia também recebe denúncias do caso ligado ao ex-prefeito

O caso de suspeita de assédio sexual por parte do ex-prefeito e pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSD, Marquinhos Trad, ganhou na última terça-feira (26), um novo aliado para coletar as denúncias sobre o caso e um dia após a abertura a delegada da DEAM (Delegacia da mulher), Maíra Pacheco confirma que novas pessoas foram ouvidas e procuraram o canal.

Segundo a policia a intenção foi de preservar as mulheres e interessados em contribuir com a investigação sem se exporem. As pessoas que saibam de possíveis vítimas e as próprias mulheres que queiram denunciar podem ligar ou mandar mensagem para o número (67) 99324-4898. Outra forma de denunciar também este caso é através do 180 da policia que caí em Brasília e imediatamente é direcionado para o Estado.

Até o momento foram ouvidas aproximadamente 13 pessoas. Os novos depoimentos que chegarem através do canal, é recebido pela delegada responsável pelo caso que preservará a identidade do depoente e podem ser mensagens de texto através do whatsaap.

Conforme declarado na coletiva dada pela polícia na última terça (26), o caso está seguindo com rigor e as autoridades serão incisivas por ser uma investigação policial. “Primeiro eu quero deixar claro aqui que a Polícia Civil trata do caso como um caso policial e não político. Nosso trabalho não tem lado, nós queremos esclarecer os fatos e assim vamos dando continuidade as investigações”, assegurou o delegado Roberto Gurgel.