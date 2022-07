Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começa hoje em Campo Grande

Começou agora pela manhã, a 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP), sediada em Campo Grande. As competições serão realizadas de 27 a 31 de julho, no Parque das Nações Indígenas.

O Campeonato é o maior do país, portanto, os melhores jogadores estarão presentes. O circuito conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Ao todo, participam 50 duplas femininas e 55 masculinas.

O Professor José Eduardo Amancio, Presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul, falou a respeito da importância de ter um evento como esse na cidade. Além disso, ressaltou os grandes atletas que temos em nosso Estado.

“Isso é uma luta muito grande. Todos os Estados querem sediar uma competição importante como essa, mas o nosso Governo do Estado, através da Fundesporte, conseguiu mais uma vez recepcionar uma competição desta envergadura. Campo Grande tem vivido alguns ajustes que temos feito a nível de contribuição nacional. Nós temos atletas nossos que foram destaque até a nível internacional e saíram de competições daqui de MS.”

“Teremos aqui na nossa terra, no Parque das Nações Indígenas, a oportunidade de ver de perto os atletas que representaram o Brasil nas últimas Olimpíadas e os possíveis representantes em Paris-2024. Sem dúvidas, será um espetáculo, com grandes jogos”. Completou, José Amancio.

O presidente ainda reforça o horário e período dos jogos.

“Todos os jogos serão desenvolvidos no período vespertino e matutino e também teremos no período noturno. Os jogos começam às 7h30. A grande final será no Domingo pela manhã aqui no Parque das Nações Indígenas. É importante informar à população que gosta de vôlei e que queira vir assistir, chegar um pouco mais cedo, porque o espaço, apesar de ser muito grande, pode não comportar todos na arquibancada.”

A partir da temporada 2022, o Circuito Brasileiro de Vôlei passa a ser dividido em duas competições por etapa. De acordo com a CBV, o campeonato Aberto reúne as duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo torneio qualifying (qualificatório). Esse sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo.

Já o Top 8 será disputado pelas sete duplas mais bem ranqueadas, mais um convidado especial: o campeão do Aberto anterior, que ganha o wild card como bônus pela performance. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial.

Ao todo, a temporada conta com 10 etapas do Top 8 e 15 do Aberto. As etapas adicionais do Aberto também servirão como oportunidade de desenvolvimento e experiência, substituindo as etapas do Circuito Challenger.

