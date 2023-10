Prefeita explica progresso para aplicação do PAC de R$ 400 milhões na Capital

Durante agenda de compromissos nesta quarta-feira (25), a Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP), conversou com a imprensa a respeito do repasse de R$ 400 milhões em recursos do Governo Federal do Novo PAC – Programa Aceleração do Crescimento, para a Capital.

A verba intermediada pelo líder da Bancada Federal, deputado Vander Loubet foi anunciada nesta semana pelo presidente da Câmara Municipal Vereador Carlão (PSB) que também citou o compromisso do Governador Eduardo Riedel em destinar mais R$ 20 milhões em obras para pavimentações nos bairros.

Na entrega da 3ª edição do programa “IPTU dá Prêmios”, a prefeita explica que o PAC é trabalhado por pautas especificas. Por exemplo. mobilidade urbana, defesa civil e favelas que precisam de infraestrutura. “O projeto que cadastramos a primeiro momento é na região do Anhanduizinho, que é uma obra para contenção de enchentes, paralisada há muitos anos. Prioridade na nossa gestão, é a primeira obra cadastrada. Temos até 10 de novembro para cadastrar os projetos para Campo Grande”, comentou a prefeita.

“Estamos na segunda fase de cadastrar um projeto de mobilidade urbana. E vamos para a terceira, que ainda está sendo discutida. Temos uma reunião com o líder da bancada Vander Loubet (PT), e dos vereadores Carlão, Edu Miranda (Patriota) e Ayrton Araújo (PT) que vamos ainda discutir a destinação do restante do repasse”, comenta.

Entre os projetos, a custo de aproximadamente R$ 150 milhões, está a restauração da Avenida Ernesto Geisel – Norte Sul, uma obra de contenção de chuva e fundo de vale – espaços com características físico-ambientais importantes. "Temos como prioridade essa obra porque interliga o centro da cidade a bairros estratégicos", concluiu Adriane.

