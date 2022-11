Evan Peters afirma que usou pesos de chumbo para se movimentar igual personagem

Evan Peters, ator conhecido por interpretar personagens com uma moral no mínimo duvidosa, afirmou em entrevista para a revista Variety, que passou meses inserido no papel de Jeffrey Dahmer para a série “Dahmer: Um Canibal Americano”, chegando a assustar uma colega de elenco.

Peter revelou que estava aterrorizado em encarnar o personagem. “Eu realmente fiquei pensando se deveria ou não fazer isso. Eu sabia que seria incrivelmente sombrio e um desafio incrível”, disse.

Para conseguir se movimentar igual Dahmer, o ator carregou durante 10 meses pesos de chumbo nos seus braços e palmilhas elevadoras nos sapatos. “Eu basicamente fiquei no personagem, por mais difícil que fosse, por meses”, afirmou.

Além disso, Evan sempre estava usando jeans e óculos, e nunca deixava de ter um cigarro na sua mão. Ele também comenta que o serial killer tinha as costas muito retas e não mexia os braços enquanto andava.

“Eu queria que todas essas coisas externas, fossem uma segunda natureza para mim quando estávamos filmando, então assisti a muitas filmagens e também trabalhei com um treinador de dialeto para baixar minha voz. A maneira como falava era muito distinta e ele tinha seu dialeto. Então eu também criei uma composição de áudio de 45 minutos que foi muito útil. Eu a ouvia diariamente na esperança de aprender os padrões de fala dele e, na verdade, na tentativa de tentar entrar na mente dele e entender isso a cada dia que estávamos filmando”, revelou o ator sobre o motivo de todo esse esforço.

Niecy Nash, interprete da vizinha do ator na série, contou que ficou preocupada e assustada com a dedicação de Evan. “Eu queria respeitar isso e queria mantê-lo ali”, disse.

“Eu rezei muito por você, de verdade, porque isso é pesado. E quando você fica e está preso no material, como ‘osso e medula’, sua alma fica perturbada em alguma momento”, revelou ao ator. Niecy acrescentou que podia perceber Peters ficando exausto com a situação, então se certificou em mantê-lo em suas orações.

Com informações de Carolina Leal, da Folhapress.

