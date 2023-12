Esqueceram de mim? Criança de 6 anos embarca sozinha em voo errado

A história do filme “Esqueceram de Mim – Perdido em Nova York”, um dos mais tradicionais da época de Natal, se tornou realidade na última semana. Um menino de seis anos foi colocado no voo errado da Spirit Airlines, nos Estados Unidos, pousando em Orlando em vez da Flórida – mais de 300 quilômetros de distância do destino planejado.

O incidente ocorreu no dia 21 de dezembro, sendo divulgado pela avó do menino, Maria Ramos, ao canal WINK News. Segundo ela, apesar de as malas terem chegado ao destino correto, o neto desembarcou em outro local. “Eles me disseram: ‘Não, ele não está neste voo. Eu disse: ‘Ele não pode perder o voo porque estou com a etiqueta de check-in”.

Posteriormente, Maria conseguiu entrar em contato com o neto por telefone, que disse ter desembarcado em Orlando. A avó, então, pegou outro voo até a cidade para buscá-lo, sendo reembolsada pela Spirit Airlines.

Em comunicado, a companhia aérea se desculpou e disse que, assim que descobriu o erro, tomou medidas imediatas para comunicar a família sobre o incidente e devolver o menino aos parentes. “Levamos a sério a segurança e a responsabilidade de transportar todos os nossos passageiros e estamos conduzindo uma investigação interna”, disse.

Nos Estados Unidos, a maioria das companhias aéreas permite que crianças acima de cinco anos viajem desacompanhadas, sendo monitorados pela equipe de bordo. Neste caso, de acordo com o Departamento de Transporte, as companhias cobram uma taxa pelos serviços, que é incluída no preço da passagem. Para voos internacionais, o valor é mais alto.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: