Você sabe como surgiu o Papai Noel?

O Papai Noel é sem dúvidas uma das figuras mais emblemáticas do Natal. Sua origem está diretamente relacionada à figura de São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia em 280 d.C., que costumava ajudar pessoas carentes. São Nicolau costumava deixava moedas perto das chaminés das casas de pessoas menos favorecidas durante a noite.

São Nicolau foi beatificado pela Igreja Católica devido aos milagres que realizou. O mais conhecido teria sido o pagamento dos dotes de três filhas de um casal pobre. Os pais das moças não tinham condições financeiras para pagar seus dotes e o casamento, o que significava que elas estariam destinadas à uma vida de prostituição. Mas, um dia apareceu na casa dessa família, um saco com moedas de ouro e prata, possibilitando assim, que e as moças conseguissem pagar por seus dotes para o casamento.

Antes mesmo dessa lenda ligada a São Nicolau, há uma outra vinculada à origem do Papai Noel, a lenda do Velho Inverno. A lenda conta que, havia um velhinho que andava de casa em casa pedindo comida durante o inverno. Quem ajudava o senhor garantia um inverno agradável para a sua família.

O Dia de São Nicolau é comemorado em 6 de dezembro, data de sua morte. Por conta disso, muitas pessoas costumam montar as árvores de Natal nessa data. São Nicolau é o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. Além disso, é considerado o padroeiro dos estudantes.

Significado do Papai Noel

O “bom velhinho”, representa o altruísmo e os sentimentos de bondade e gratidão maiormente praticados durante as celebrações do nascimento do Menino Jesus. Na época do Natal, crianças costumam escrever carta endereçadas ao Papai Noel, onde dizem o que desejam ganhar de presente.

Segundo a lenda, na noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, Papai Noel percorre os céus de todo o mundo conduzindo seu trenó puxado por suas nove renas, e leva presentes para as crianças que se portaram bem durante o ano. A história mais conhecida é que o Papai Noel entra pelas chaminés e deixa os presentes debaixo da árvore de Natal.

Origem da roupa do Papai Noel

Hoje, o Papai Noel tem uma longa barba branca e usa uma roupa vermelha com detalhes em branco. Possui um gorro vermelho e leva um cinto e botas pretas. Além disso, ele carrega um grande saco de presentes.

Mas nem sempre foi assim. As primeiras imagens do Papai Noel apresentavam um homem magro, outras se assemelhavam a um duende. E as suas roupas eram escuras, em tons de marrom e verde. O cartunista alemão Thomas Nast (1840-1902) trabalhou durante anos no desenho do Papai Noel. Em uma delas, publicada na revista Harper’s Weeklys, o Papai Noel apresenta o seguinte aspecto: Foi somente em 1931, através de uma campanha publicitária da Coca-Cola que o Papai Noel ganhou o aspecto mais próximo do que conhecemos hoje.

Curiosidades sobre o Papai Noel

1. Na cultura americana, o Papai Noel mora no Polo Norte. Já na europeia, ele mora na Lapônia, Finlândia.

2. Em Portugal, o Papai Noel é chamado de “Pai Natal”. Nos Estados Unidos, de Santa Claus.

3. Reza a lenda que ele vive com sua mulher, a Mamãe Noel, alguns elfos e suas renas. Os elfos são entidades mágicas que auxiliam na fabricação dos brinquedos que serão entregues às crianças.

4. Uma pergunta muita curiosa presente no imaginário das crianças é: Como o Papai Noel consegue entregar todos os presentes na véspera de Natal? Segundo a lógica, o fato de existirem vários fusos horários faria com que ele ganhasse umas horinhas a mais e, com isso, entregaria tudo em 31 horas.

5. Há algumas variações da lenda e uma delas diz que o Papai Noel gosta de petiscar quando entrega os presentes. É por isso que muitas pessoas costumam deixar leite e bolachas para ele, e cenouras para as suas renas.

6. Na Finlândia existe a aldeia do Papai Noel. Os adultos usam o seu endereço (Tähtikuja 1, 96930 Rovaniemi, Finlândia) para colocar nas cartas das crianças a fim de fazerem elas acreditarem que aí fica a casa do Papai Noel.

7. Para alegrar ainda mais as crianças, o site do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) apresenta todos os anos a rota do Papai Noel. Assim, no dia 24 de dezembro, as crianças acreditam que conseguem saber por onde ele anda.

