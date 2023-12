Valeu, natalina! Confira alguns memes de natal

Memes são fotos, vídeos ou gifs engraçados que viralizam na internet e o natal não poderia passar sem render alguns memes para entreter o público brasileiro. Veja abaixo algumas das pérolas:

Mariah Carey descongelando

O mês de dezembro já começou com ela, que é um meme natalino, fazendo o seu próprio meme para alegrar ao público. Chegou a hora de descongelar o Roberto Carlos dos Estados Unidos para o natal!

Papai noel caindo do barco

O Brasil é um país tropical, então invés do papai noel chegar de trenó na neve, o bom velhinho chega aqui de barco na praia, mas parece que ele não tá muito acostumado a pisar na areia fofa…

Funcionários em ação natalina

O natal realmente chega para todos. E alguns funcionários precisam dançar ao som da música se quiserem continuar empregados depois das festas.

Se arrumar todo pra ficar na sala

Esse aqui é emblemático. Mas, eaí, você é do time que se arruma pra ficar sentado na sala ou do time que não se arruma?

Ah, o clima natalino…

Papai noel separa briga de trânsito e ainda presenteia os envolvidos na confusão.

papai noel separando briga de trânsito pic.twitter.com/wfx0pPajTS — isso é o mais puro suco de Brasil (@PuroSucoDoBr) December 22, 2023

Papai Noel tá meio diferente…

Homem vestido de Papai Noel é preso por estar assaltando pessoas na rua. Será que agora o papai noel está tomando de volta os presentes de quem foi travesso durante o ano?

pic.twitter.com/ZDpZDBHMHn — isso é o mais puro suco de Brasil (@PuroSucoDoBr) December 19, 2023

Papai Noel caidinho

Não sei se foi de cansaço ou estresse, mas esse papai noel perdeu a cabeça.

a cabeça do boneco caindo KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/90SnaSmsMy — isso é o mais puro suco de Brasil (@PuroSucoDoBr) December 20, 2023

