Polícia encontra fuzis e munições de calibre grosso em imóvel que pertencia a líder do PCC

Equipes da Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, encontraram na tarde de ontem (20), fuzis e munições de grosso calibre em uma residência no bairro General Diaz, região central do município paraguaio. Segundo informações policiais, o arsenal de guerra, foi encontrado na casa que pertenceu a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, conhecido como Minotauro, um dois líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região de fronteira.

De acordo com a Polícia Nacional, o imóvel está localizado rua Natalício Talavera na esquina de Juana de Lara, em uma região de grande movimentação de pessoas. Os agentes sabem quem seria o responsável das armas e munições, mas até o momento não revelaram nomes.

Segundo o comissário Richard Vera, do Grupo de Operações Especiais (GEO), a Polícia Nacional a tempos investiga o imóvel, por se tratar de um local de distribuição de drogas na região.

Conforme divulgado pela polícia paraguaia ao Portal O Estado Online, foram encontrados na residência dois fuzis 7.62, projéteis calibre 5.56, mais de 100 projéteis 7.62 e um, revólver. Ainda no local, os policiais apreenderam três notebooks, dois CFTV DVRs e documentos.

