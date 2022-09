Combustível tem variação maior que 45% em Campo Grande

Mesmo que o combustível tenha sofrido queda nos preços, principalmente na gasolina, ainda é possivel encontrar variações nos preços comercializados nos posto de combustíveis. Em nova pesquisa realizada pelo Procon de Campo Grande nos dias 19 e 20 deste mês encontrou variação de 45,97% nos preços.

Essa variação foi localizada nos postos da saída para Sidrolândia. Foram verificados os preços de etanol comum e aditivado, gasolina comum e aditivada, diesel S500 comum e diesel S10 comum e aditivado em 31 estabelecimentos varejistas.

A maior variação foi encontrada na região foi no tocante ao etanol comum, com 45,97% para pagamento com cartão de crédito. O valor mais alto por litro foi encontrado no Auto Posto Bandeiras (avenida das Bandeiras 1.640 – Jardim Marcos Roberto) que comercializa o produto por R$ 4,89 e o menor valor encontrado nos postos Conquista (avenida Bandeirantes 1.918 – Vila Bandeirantes), Pororoca XV (avenida Bandeirantes 2.390) e São Jorge (avenida Guaicurús 6.941, Jardim Centenário) O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,69 % no Auto Posto Brilhante e menor valor de R$ 6,64 no Posto Nova Vitória.

O diesel S500 aditivado teve a menor variação (0,75%) para pagamento nos cartões de débito e de crédito. O maior valor encontrado por litro foi R$ 6,69 % no Auto Posto Brilhante (avenida Bandeirantes 1.004 – Vila Bandeirantes) e menor R$ 6,64, no Posto Nova Vitória avenida Bandeirantes 2.576).

Clique aqui para conferir todos os preços

Leia mais: MS é o segundo estado com o menor preço da gasolina no país