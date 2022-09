Durante cobertura de furacão, repórter salva mulher presa em enchente

Durante a cobertura da passagem do furacão Ian nesta quinta-feira (29), um repórter foi gravado resgatando uma mulher que estava ilhada no meio de uma enchente, na Flórida.

Segundo informações divulgadas pela afiliada da NBC, WESH 2, a mulher era uma enfermeira que estava a caminho do trabalho pela manhã, quando acabou ficando presa na inundação na Orange Avenue, em Orlando.

Enquanto estava indo cobrir os alagamentos, o repórter Tony Atkins notou a mulher acenando e pedindo ajuda em cima do capo de um carro. Mesmo ciente da profundidade do local que estava repleto de água, o profissional não se importou e entrou no meio do alagamento para chegar até a mulher.

No vídeo que acabou viralizando nas redes sociais, é possível observar o repórter com uma capa de chuva vermelha se aproximando do carro em que a mulher estava ilhada. Ao chegar até ela, Tony pega a sua bolsa enquanto a enfermeira sobe nas suas costas. Ela é carregada até o local onde a água abaixou o suficiente para bater nos seus tornozelos e que fosse seguro andar sozinha.

INCREDIBLE: An Orlando reporter rescued a woman who was trying to drive through severe floodwaters this morning.

The woman says she was on her way to work as a nurse when she got stuck, so reporter Tony Atkins carried her on his back and out of the water. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/s8YSH5nBNJ

— LEX 18 News (@LEX18News) September 29, 2022