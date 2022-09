Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

Chocolate com Pimenta

Danilo sobe por uma escada até o quarto de Olga, que o empurra. Olga convence Danilo a ajudá-la a humilhar Ana. Danilo pede para acompanhar Ana até sua casa. Márcia percebe que Ana está apaixonada. Margot fica feliz em ver Ludovico. Jezebel pergunta a Klaus se há outra maneira de Ludovico descobrir que está faltando dinheiro nas contas da fábrica. Margot avisa a Ludovico que Jezebel vive muito luxuosamente. Klaus afirma que Ludovico pode descobrir a falta de dinheiro examinando papéis, mas aconselha Jezebel a não fazer nada por enquanto.

A Favorita

Flora manda Céu dizer a verdade a Lara, quando a estudante procurá-la para saber se ela está grávida de Halley. Lara desabafa com Pedro sobre seu último encontro com Halley e ele insinua que Flora pode ter algo a ver com o rompimento do namoro, já que eles não se davam bem. Cassino encontra Alícia trabalhando com Átila e ela se mostra bastante empolgada com o novo emprego. Shiva conta a Mariana que Leo foi procurá-lo e diz estar disposto a assumir seu filho, caso ela assuma o namoro. Greice vai a São Paulo trabalhar e Dedina procura Damião, que cede.

Mar do Sertão

Laura não gosta de saber que Candoca trabalhará com José, e Xaviera percebe. Cira registra José e Candoca para seu vlog. Joel afirma a Cira que é apaixonado por Anita. Cira arma para que Anita pense que Joel a atacou. Candoca e José fazem planos para transformar o sertão. Xaviera consegue libertar Timbó da prisão. O Coronel se nega a doar Maroto para José. Maruan aconselha o Coronel sobre cavalos. Padre Zezo conhece a Pastora Dagmar. Tertulinho anuncia a José que Vespertino comprou Maroto. Candoca se revolta com Tertulinho pela venda de Maroto.

Cara e Coragem

Andréa e Pat ficam mexidas com o que Agenor fala sobre a suposta mãe de Rebeca. Pat tem uma ideia para tentar encontrar a mãe de Rebeca. Paulo avisa a Marcela que está em frente a um galpão, onde Ítalo está com algumas pessoas, e ela decide ir ao seu encontro. Jonathan suspende Margareth das atividades no laboratório, que reclama com Leonardo e Regina. Duarte segue no voo para encontrar com os compradores da fórmula. Lou comenta com Teca que pode voltar a dançar. Hugo fica chateado quando Enzo não dá atenção a ele.

Pantanal

José Leôncio elogia o desempenho de Jove e o responsabiliza pelos dois chegarem a salvo à fazenda. José Leôncio afirma a si mesmo que não fará a cirurgia que o médico indicou. Muda promete dizer a Zaquieu onde está a zagaia se o peão garantir que a arma será usada para matar Tenório. Prometendo guardar segredo, Juma conta a Filó que o Velho do Rio afirmou que Tadeu não é seu neto biológico. José Leôncio repreende Tadeu por ter usado a sela do avô Joventino. Tadeu avisa ao pai que só casa com Zefa se José Leôncio se casar com Filó.

Poliana Moça

André sai de casa por conta da superproteção da avó. Otto descobre a localização de Roger, presente na Luc4Tech. André fala para Durval que deseja trabalhar; a primeira entrega de pedidos é na casa da Raquel. O caipira André pergunta a Formiga se pode passar a quarentena na república dele. Tânia e Marcelo ajudam no CLL. Otto vai até a Luc4Tech atrás do irmão. Roger escuta Otto se aproximando e manda Luca não deixar ele encontrar Pinóquio. Roger notifica Pinóquio a ficar em silêncio. A mandado de Cobra, os bandidos roubam as doações no CLL.

