Dinamarca vai proibir redes sociais para menores de 15 anos

A Dinamarca proibirá o uso de redes sociais para menores de 15 anos, informou o governo dinamarquês nessa sexta-feira (7), embora os pais ficarão autorizados a dar permissão para que jovens a partir de 13 anos acessem determinadas plataformas.

A medida segue apelo da primeira-ministra Mette Frederiksen, em seu discurso de abertura ao Parlamento no mês passado, para que sejam impostas restrições às mídias sociais para crianças, devido a preocupações com a saúde mental dos jovens.

“As chamadas mídias sociais prosperam roubando o tempo, a infância e o bem-estar de nossas crianças e estamos colocando um fim nisso agora”, disse a ministra da Digitalização, Caroline Stage Olsen.

A maioria dos partidos no Parlamento disse que apoiaria o plano antes de uma votação formal.

As plataformas mais usadas pelas crianças na Dinamarca incluem Snapchat, YouTube, Instagram e TikTok, segundo o governo.

De acordo com uma análise da autoridade dinamarquesa de concorrência e consumo de fevereiro deste ano, os jovens do país nórdico passam em média 2 horas e 40 minutos por dia nas mídias sociais.

A Dinamarca segue o exemplo da Austrália, que no ano passado impôs a proibição das mídias sociais para menores de 16 anos.