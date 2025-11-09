Poupança no Brasil registra em outubro 4º mês seguido de saques, diz BC

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos pelo quarto mês consecutivo em outubro, totalizando R$ 9,652 bilhões, informou o BC (Banco Central) na sexta-feira (7). No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$ 88,121 bilhões.

Em outubro, houve saldo negativo de R$ 6,883 bilhões no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$ 2,769 bilhões. Ambos tiveram saídas nos quatro meses anteriores.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa básica de juros, Selic, estiver acima de 8,5% ao ano – a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

Com informações do SBT News

