Deslizamento de terra deixa 25 mortos e 52 desaparecidos na Venezuela

As chuvas acima da média que vem atingindo a Venezuela continuam a fazer mais estragos. No domingo (9), um deslizamento de terra na cidade de Las Tejerías deixou cerca de 25 mortos e 52 desaparecidos. Na última semana, 13 pessoas já haviam morrido em decorrência aos desastres causados pelas chuvas.

Na noite de sábado (8) foi registrado um forte temporal que durou oito horas e acabou alagando ao menos cinco pequenos rios que transbordaram. Com isso, diversas rochas acabaram se deslocando em encostas. A altura das águas chegou a atingir 6 metros de altura.

Cerca de mil profissionais estão trabalhando e ajudando na operações de resgate. Os militares estão se dividindo para procurar pelos desaparecidos nas margens de rios e na área urbana.

A imprensa está tratando o momento como uma situação apocalíptica, onde casas estão destruídas e tomadas por lama, e árvores gigantescas caíram, bloqueando vias. Além disso o fornecimento de água foi impactado, já que as bombas responsáveis pelo abastecimento de água potável foram levadas pela enxurrada. Uma torre de telefonia também acabou caindo.

Outras partes do país tiveram registros de deslizamento de terra. Maduro decretou três dias de luto na Venezuela e declarou o local como uma zona de desastre.

Veja também: Coreia do Norte lança novo míssil balístico sobre local do Japão

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.