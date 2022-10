Nesta segunda-feira, Campo Grande recebe o cantor Belo

Neste mês de outubro, Campo Grande recebe o cantor Marcelo Pires, ou como é mais conhecido, o pagodeiro Belo. Nesta segunda-feira (10), o cantor vai agitar a noite da Capital, na véspera do feriado, sendo a atração do show intitulado ‘Samba Campo Grande’, que irá acontecer na casa de shows Vitrine, na Rua Brilhante – 2128, às 22h. Os ingressos já estão à venda e são a partir de R$ 25 (meia).

Inicialmente o show teria como palco o conhecido Clube Estoril, mas após uma mudança o pagodeiro irá se apresentar na Vitrine Shows. Belo chegou até a gravar um vídeo informando sobre a alteração de local para os seus fãs enquanto fazia questão de dizer Mato Grosso do Sul sem esquecer do tão famoso e polêmico ” do Sul”.

O público, que está muito animado para a apresentação, espera que o artista cante os maiores sucessos da sua carreira como ‘Vendaval’, ‘Perfume’ e ‘Pura Adrenalina’.

SERVIÇO: O show será realizado na casa de shows Vitrine, localizada na Rua Brilhante – 2128, às 22h Os ingressos podem ser adquiridos no Éden Loung e Gugu Lanches. Para mais informações, basta entrar em contato pelo número (67) 99914-3344 ou acompanhar as atualizações no perfil no Instagram @vitrineshows.

