32ª FEGAMS em Dourados promove as tradições gaúchas

Com três dias de programação, a 32ª edição do FEGAMS (Festival Sul-Mato-Grossense do Folclore e Tradição Gaúcha) é realizada no CTG (Centro de Tradições Gaúchas) de Dourados, cidade a 229 km de Campo Grande. Com apoio da prefeitura, o evento inicia às 8h e possui programação até domingo (3). A entrada é gratuita.

A 32ª edição do FEGAMS iniciou ontem (1º), com atrações de dança típica, chá das patroas, show com o grupo Alatechincha, além de outras atividades. Com mais de 7 horas de programação, o evento promete uma verdadeira imersão na cultura gaúcha. Com atrações que vão desde competições de bocha, bolão, truco; bailes com dança tradicional, dança de salão e apresentações de poesia, violão, viola e gaita, ainda, o festival encerra o segundo dia de atrações, hoje (2), com o cantor Bruno Nunes. Idealizado desde 1998, fortalecendo a identidade cultural e a memória coletiva, o FEGAMS tem desempenhado um papel fundamental na preservação e promoção da cultura gaúcha, conforme explica a patroa Rosane Pederiva.

“A importância de realizar um festival em celebração à cultura gaúcha no Mato Grosso do Sul é essencial, principalmente pela interação entre culturas. Além do mais, o fato de termos muitos descendentes de gaúchos morando no Mato Grosso do Sul, com a realização de um festival desse, nós fortalecemos a tradição gaúcha e, reitero, conseguimos proporcionar uma maior integração com a cultura sul-mato-grossense, o que é muito é imprescindível”, afirma Rosane.

Na tradição gaúcha, é comum usar como vocábulo simbólico “patrão” ou “patroa” para designar o presidente que irá conduzir os destinos de uma entidade tradicionalista. Nessa posição, o protagonismo de mulheres é um cargo que tem sido conquistado há poucos anos e é um alcance de suma importância pela relevância que ele possui nos movimentos tradicionalistas gaúchos. Natural de Cruz Alta-RS, Rosane Pederiva é a primeira mulher eleita patroa no CTG em 45 anos. Conforme comenta Rosane, além de se sentir honrada com o cargo, a expectativa para o festival deste ano são altíssimas.

“Apesar de ser de Cruz Alta, atualmente moro em Dourados. Vim embora com a minha família na década de 80 e, desde então, tenho meu pai como sócio fundador do CTG. E eu me afeiçoei e estou participando do CTG desde os anos 80, desde a sua fundação. E, eu, como primeira mulher a ocupar o cargo de patroa do CTG, em 45 anos de fundação da entidade, um cargo de grande responsabilidade, me sinto bastante privilegiada e com as expectativas altas. Para essa 32ª edição, organizamos uma programação muito bacana, com dança de salão, danças tradicionais de grupo, intérprete, poesia, declamação, bocha, bolão; então, a estimativa, com a participação da população, nós acreditamos que chega em torno de umas 10 mil pessoas para o festival”, comenta Rosane.

Tradição

Com o intuito de promover o intercâmbio cultural entre os CTGs, a FEGAMS reúne, além de Dourados, os CTGs de Maracaju, Chapadão do Sul, Laguna Carapã, Rio Brilhante, Ponta Porã, Amambai, Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia, promovendo uma verdadeira troca de experiências e o fortalecimento dos laços comunitários. Além de contemplar competições artísticas e modalidades esportivas, a programação do evento promove exposições e atividades culturais com objetivo de fomentar o comércio local e despertar o interesse e a participação do público geral na valorização das tradições gauchas, conforme comenta a proprietária da Prenda Bonita, Ângela Hammes, uma das expositoras que integra a programação.

Fotos: Kassila Brandão/Divulgação

“Estamos, pelo primeiro ano, indo para o Mato Grosso do Sul para participar do FEGAMS. Nós esperamos conseguir contribuir muito com o evento e com a promoção dos nossos costumes, já que somos especializados em acessórios para prendas, broches, brincos, camafeus, acessórios de cabelo. Estamos muito animados com o festival”, comenta a expositora.

O CTG Querência do Sul fica na rodovia MS-162 (Dourados/Itanhum), km 09, saída para o aeroporto de Dourados. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse, no Instagram: @opa_organizacaodeeventos.

Por – Ana Cavalcante

