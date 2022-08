Clientes fogem de loja que entrou em lockdown na China

Clientes tiveram que fugir de uma loja filial da Ikea, que anunciou que entraria em lockdown. A situação no mínimo inusitada aconteceu em Xangai, localizado na China, neste sábado (13).

De acordo com informações, os clientes estavam no interior do estabelecimento quando foi anunciado que a loja entraria em quarentena, ou seja, seria isolada com todas as pessoas que estavam no local. A decisão teria sido tomada após uma pessoa, que estava na filial, ter tido contato com uma criança que havia testado positivo para Covid-19.

Ao saberem da decisão, os clientes começaram a tentar fugir da loja. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver um grande grupo forçando a porta de saída, que estava sendo segurada por seguranças.

Autoridades afirmaram que as pessoas que conseguiram fugir, ainda serão obrigadas a realizar a quarentena em suas casas por 2 dias e continuarão sendo monitoradas por mais 5 dias. Já o estabelecimento permaneceu fechado durante os dias 14 (domingo) e 15 (segunda).

Essa atitude rígida da China, deriva da política de Covid-zero, onde o país tenta impedir que os surtos da infeção se espalhem rapidamente. Com base nisso, governos locais tomaram algumas atitudes, como aumentar o requisito semanal de testes, além de estender a gratuidade dos exames até o final de setembro. O lockdown também está inserido nessas medidas, no qual pessoas podem ser impedidas de realizar movimentações desnecessárias durante dias ou semanas, até que tudo esteja controlado.

