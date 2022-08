Polícia encontra feto de 20 semanas em rede de esgoto

Um feto de aproximadamente 20 semanas foi encontrado em uma rede de esgoto de Nova Andradina a 291 km de Campo Grande. O fato ocorreu na tarde de ontem (15), na rua André Loyer esquina com a avenida José Heitor de Almeida Camargo, na Vila Operária.

Conforme informações divulgadas pelo Jornal da Nova, o feto foi encontrado por funcionários da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) durante a limpeza da rede de esgoto.

A Polícia Civil investiga o hospital do município para identificar se alguma alguma mulher deu entrada na unidade de saúde com características de aborto. Entre as hipóteses está a que o feto saiu de alguma residência próxima à região.

Delegado Filipe Davanso, o feto tinha 25 centímetros e estava preso na tela de proteção por onde passam os rejeitos. A Perícia Criminal foi no local para realizar a perícia e o feto foi encaminhado para necrópsia no IML (Instituto Médico Legal).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do Jornal da Nova.