Chris Hemsworth revela que tem predisposição para o Alzheimer

Em uma entrevista nesta quinta-feira (17), o ator Chris Hemsworth, de 39 anos, revelou que tem predisposição para desenvolver Alzheimer, doença degenerativa conhecida por causar deterioração dos sistemas cognitivo e neurológico.

O ator descobriu essa possibilidade após realizar uma bateria de testes genéticos durante as gravações para a sua nova série documental chamada “Sem Limites”, lançada pelo National Geografic e disponível na Disney+.

Chris explicou que era para ele receber os resultados dos exames médicos em frente às câmeras para saber no que ele poderia se empenhar em melhorar, mas não foi isso que aconteceu. “Peter Attia, o médico da longevidade no episódio e supervisor de boa parte do documentário, ligou para o Darren [Aronofsky, criador do programa] e disse: ‘Não quero contar isso a ele na frente das câmeras. Tenha uma conversa particular e pergunte se ele quer que isso esteja no programa’. Foi muito chocante, porque ele me ligou e me contou”, contou.

Nos exames, foi constatado que Hemsworth tem duas cópias do gene APOE4, do pai e da mãe, que são associadas a um risco maior de desenvolver Alzheimer. Uma em cada quatro pessoas carrega uma única cópia do gene, mas apenas 2 a 3% da população possui os dois, de acordo com estudos.

“A série, que inicialmente era uma exploração da longevidade e, é claro, deveria ser divertida, tornou-se ainda mais relevante e importante para mim, ainda mais comovente do que eu jamais pensei que seria. Foi um catalisador muito bom para mergulhar em tudo o que eu precisava fazer na prevenção. Não é um gene pré-determinista, mas é uma forte indicação”, disse o artista.

Chris ainda complementou que a descoberta da predisposição foi encarada por ele como uma oportunidade para começar a tomar medidas, gerenciando o risco, mantendo a saúde física e mental e conseguindo evitar o desenvolvimento do Alzheimer pelo maior tempo possível. Na entrevista, ele ainda brincou que “[Sempre que esqueço algo] é a minha desculpa agora”.

Veja também: Investigação afirma que gasodutos de Nord Stream foram sabotados

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.