Unidades de Saúde irão funcionar normalmente em jogos

As unidades de saúde, vinculadas à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), irão funcionar em horário normal durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. O ponto facultativo para servidores municipais havia sido decretado pela prefeita Adriane Lopes (Patriota), mas previa exceções para serviços considerados essenciais.

No Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), publicado nesta sexta-feira (18), há uma resolução que detalha quais serviços de saúde estão incluídos. Entre eles estão os funcionários do setor administrativo, das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e de todos os demais serviços do SUS (Sistema Único de Saúde).

A resolução também explica que não será autorizado o fechamento das unidades e serviços de saúde fora dos previstos para alimentação e descanso mencionados, a fim de assegurar os recursos humanos necessários ao bom atendimento aos usuários do SUS.

Também reitera que o decreto da prefeita que deliberar o ponto facultativo já previa a não aplicação às unidades escolares e aos setores e serviços considerados como essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos. No caso das escolas municipais, deverá ser seguido calendário escolar estabelecido pela Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Ponto facultativo

O ponto facultativo para servidores municipais será contabilizado uma hora antes das partidas. Quando o jogo do Brasil na Copa do Mundo acontecer às 15h, fica concedido ponto facultativo a partir das 14h; às 12h, fica concedido ponto facultativo a partir das 11h; e 11h, fica concedido ponto facultativo a partir das 10h.

As horas não trabalhadas em decorrência dos jogos, deverão ser compensadas pelos servidores até o dia 31 de dezembro de 2022. A não-compensação resultará em um desconto salarial.

Primeiros jogos

O primeiro jogo da Seleção Brasileira está previsto para dia 24, uma quinta-feira, e será com a Sérvia, às 15h, no horário de Mato Grosso do Sul.

O jogo subsequente ocorrerá no dia 28, uma segunda-feira, no qual o Brasil enfrentará a Suíça, às 12h.

