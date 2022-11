Consciência Negra: Edição especial de cerveja chega ao mercado com cinco rótulos antirracistas

Ball Corporation, IMPLICANTES e NewAge se unem na iniciativa que tem objetivo de honrar a comunidade preta amante de cerveja

“Minha cor não é pecado!”: Essa é a frase que estampa um dos cinco rótulos da edição limitada da Cerveja Wienbier 56 Black Lager Puro Malte, da NewAge. A receita comemorativa honra o Dia da Consciência Negra, e é de responsabilidade do Mestre Cervejeiro Paulo Silva, que transforma a tradicional cerveja preta da marca em Puro Malte. O design do rótulo foi desenvolvido pela IMPLICANTES, a primeira cervejaria negra do país, e as latas para envase de bebidas são da Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio.

A ideia para a parceria surgiu no grupo de afinidades de raça e etnia da Ball, multinacional responsável por 10 fábricas no Brasil, que vem trabalhando para aumentar a presença e o papel de negros na organização e ampliar conscientização sobre a importância do tema. Mais de 70 pessoas deste Ball Networks se inspiraram no case da empresa que levou uma cerveja feita por mulheres ao mercado em março e, assim, sugeriram esta campanha especial acerca da cerveja Wienbier. A marca, que já está consolidada no mercado desde 2014 com 15 rótulos de cervejas lançadas neste período, irá reverter parte dos lucros para o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), além de uma doação inicial feita pela fabricante de latas.

Impressas na Ball Digital Printing, tecnologia que inova ao trazer uma infinidade de cores e qualidade fotográfica para as latas de alumínio, as artes dos cinco rótulos especiais foram feitas pelo sócio fundador da IMPLICANTES, Diego Dias, em parceria com a agência Banana Brasil. A IMPLICANTES, que é a primeira cervejaria comandada por pessoas pretas do país, foi criada em 2018 pelo sommelier de cervejas e designer gráfico e por seu irmão Mestre Cervejeiro, Daniel Dias, ambos apaixonados por cervejas artesanais e conscientes da falta de representatividade racial no setor. Também foi com o intuito de “implicar” com o racismo que os irmãos toparam fazer parte do projeto com suas já reconhecidas artes urbanas do grafite estampadas nas latas.

“Ficamos muito entusiasmados com o convite para participarmos deste projeto. É um desafio retratar, por meio da arte, o racismo estrutural de forma que atinja públicos diversos. Para alcançar este objetivo, a inspiração foi a cultura urbana de lambe-lambe, sendo que a tecnologia Ball Digital Printing foi fundamental para atingir o resultado almejado. A IMPLICANTES sempre priorizou questões socialmente sensíveis nacionais e internacionais, tanto nas artes dos rótulos, como com a participação em projetos com viés sociais, como o presente”, comenta Diego Dias.

“Nós temos muito orgulho de anunciar essa edição especial da cerveja Wienbier 56 BLACK Larger Puro Malte, inédita no mercado e que teve sua primeira ideia em um dos nossos Ball Networks, grupo de afinidade de diversidade racial que conta com funcionários de diferentes partes do Brasil. Em 2022, registramos 43% de diversidade racial em nossas contratações, superando a meta definida para o ano e reafirmando o compromisso de sempre promover iniciativas para acelerar a jornada de equidade racial dentro da Ball. Agora também temos a chance de levar mensagens antirracistas para os consumidores, com um trabalho inspirador feito em conjunto com nossos clientes”, declara Suellen Moraes, Gerente de Diversidade e Inclusão da Ball América do Sul.

Além de “Minha cor não é pecado!”, que alarma sobre a objetificação do corpo preto, outras frases podem ser encontradas pelos consumidores na 56 BLACK Puro Malte, como: “Me chama pelo meu nome!”, alertando sobre termos pejorativos e racistas ainda usados com frequência para desrespeitar a comunidade preta; “Eu faço com dedicação!”, denunciando sobre a expressão “nas coxas”; “Eu sou preto de alma linda!”, que também adverte pelo uso de “alma branca” e celebra a alma livre que transborda o caráter da comunidade preta; e por fim, “Meu cabelo é meu poder!”, enaltecendo os cachos, tranças e dreads e incriminando preconceitos em relação ao cabelo crespo.

As latas da edição comemorativa são limitadas e, por conta da impressão das artes feitas na Ball Digital Printing, se tornam também experiências exclusivas de consumo para quem decidir desfrutar da receita especial da Wienbier. São apenas 20 mil unidades da cerveja de 473ml, que podem ser encontradas na VADELATA Store, e-commerce da Ball exclusivo para bebidas em lata, no e-commerce da NewAge e em redes de supermercados selecionados, a partir de R$6,53.

