China remove requisitos do teste de COVID-19 para chegadas internacionais

As autoridades alfandegárias da China anunciaram na terça-feira a remoção dos requisitos de teste de ácido nucleico ou antígeno da COVID-19 para todos os viajantes internacionais que chegam ao país.

A partir de 30 de agosto, os viajantes para a China não precisarão mais informar os resultados de seus testes de ácido nucleico ou antígeno feitos dentro de 48 horas ao fazer a declaração de saúde para a alfândega da China, de acordo com uma declaração da Administração Geral das Alfândegas.

Com informações da Xinhua News Agency