Nos EUA, Riedel discute com bancos mundiais PPPs e preservação do Pantanal

O governador Eduardo Riedel se reúne amanhã (31) em Washington, nos Estados Unidos, com os executivos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e Banco Mundial (BIRD) para discutir projetos de preservação do Pantanal e recuperação da bacia do Rio Taquari.

Na mesa de discussões serão apresentadas a criação do Fundo do Pantanal, com a previsão de investimentos na ordem de US$ 200 milhões. Para a região do Alto Taquari, Riedel irá discutir um outro aporte de US$ 200 milhões.

As negociações para obtenção dos recursos conta com o apoio do governo federal, que já avaliou os recursos para a preservação do bioma. A União, por meio do Ministério da Agricultura, possui cerca de US$ 1,2 bilhão, para incentivos às boas práticas agropecuárias, inclusive, em Mato Grosso do Sul.

O chefe do Executivo estadual defende os recursos como uma forma de assegurar a permanência do homem e da mulher pantaneira, além de incrementar o desenvolvimento sustentável e fomentar o turismo.

O encontro com as instituições financeiras mundiais será realizado um dia antes do evento "Lide Brazil Development", na capital norte-americana, em que o governador sul-mato-grossense é um dos conferencistas do painel "Oportunidades de financiamentos para infraestrutura e serviços públicos nos estados e nos municípios brasileiros".

